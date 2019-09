Weiter Warnstufe Gelb auf Mallorca

Mallorca wurde in der Nacht von heftigen Gewittern heimgesucht. Es herrscht weiterhin Warnstufe Gelb auf der Insel. Am Flughafen kam es am Samstag weiterhin zu zahlreichen Verspätungen.

Für Samstag sind ein wolkiger Himmel mit gelegentlichen Schauern und Gewittern vorhergesagt. Tagsüber steigen die Temperaturen auf 28 bis 30 Grad.

@tiempobrasero Anoche en Mallorca, carretera Palma-Santanyí. Gran tormenta eléctrica. Un saludo 👋 pic.twitter.com/IIFs7bSgG0 — Ana Requena (@nikrequena) 14. September 2019

Das Tiefdruckgebiet DANA (depresión aislada en niveles altos) verschiebt sich am Samstag weiter in Richtung iberisches Festland. Es drohen Gewitter und Starkregen. Die balearische Wetterbehörde Aemet hat Warnstufe Gelb in 21 Provinzen ausgerufen.

Betroffen sind Almería, Jaén, Málaga, Albacete, Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara, Toledo, Ávila, Madrid, Valencia, Cáceres, Ibiza, Formentera, Mallorca und Murcia. Dort drohen Niederschlagsmengen von bis zu 40 Liter pro Quadratmeter.

Unterdessen hat das Rathaus von Palma Parks und Strände, die am Freitag wegen der Warnstufe Rot geschlossen wurden, wieder geöffnet. In der Calle Torcuato Luca de Tena musste ein Baum gefällt werden, der umzufallen drohte.