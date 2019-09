Trio Odyssea gastiert im Hotel Can Bonico

Werke von Haydn, Rachmaninow und Mendelssohn interpretiert das Trio Odyssea bei einer Matinee am Sonntag, 15. September, im Hotel Can Bonico in Ses Salines.

Den Namen des Trios erklärt dessen Violinistin Nina Heidenreich so: „Wir Musiker legen im Laufe unseres Berufsleben eine lange Reise zurück. Sie führt uns an viele aufregende Orte der Welt und ist gleichzeitig geprägt von der ständigen Suche nach der bestmöglichen Interpretation eines Werkes.“

Bevor sich Heidenreich auf der Insel niederließ, war sie Stimmführerin der Zweiten Violinen beim von Lorin Maazel gegründeten und damals auch geleiteten Qatar Philharmonic Orchestra und anschließend beim Orquesta Sinfónica de Madrid.

Im Trio musiziert sie zusammen mit Emmanuel Bleuse. Er ist Solo-Cellist des Sinfonieorchesters der Balearen – eine Stelle, die er zuvor beim Philharmonischen Staatsorchester Halle (heute Staatskapelle Halle) innehatte.

Die dritte im Bunde ist Miriam Picker-Bleuse. Die französische Pianistin und ihr Mann Emmanuel lernten sich während ihres Studiums an der Indiana University in Bloomington kennen. Als Solistin ist Picker-Bleuse in Frankreich, Spanien und den USA aufgetreten und war bei zahlreichen Festivals in ganz Europa zu Gast.

Das Konzert beginnt um 12 Uhr. Karten für 25 Euro (inklusive Pausengetränk) können unter Tel. 695-266179 oder info@ mallorca-cultura.com reserviert werden. (mb)