TV-Tipp: Mord auf den Kanaren

Richterin Candela (Candela Peña) traut ihren Augen kaum: Auf der kleinen kanarischen Insel El Hierro ist sie jedem Kleinstadtbewohner bekannt, ohne dass sie jemals zuvor dort war. Wegen Uneinigkeiten mit ihren Vorgesetzten vom spanischen Festland auf die Insel versetzt, ist die junge Mutter des schwerbehinderten Nico (Ángel Casanova) wenig begeistert von den Traditionen am Ort ihrer neuen Arbeitsstelle.

So scheinen die Vorbereitungen der vierjährlichen Bajada-Prozession die meiste Zeit der Menschen in Anspruch zu nehmen – bis auf einmal durch ein schwaches Erdbeben die Leiche des Inselbewohners Fran (Álex Zacharias) auftaucht. Versteckt in einer Unterwasserhöhle scheint der junge Mann mit einer Harpune ermordet worden zu sein. Die Insel steht unter Schock, nicht zuletzt weil Fran am selben Tag, an dem er tot aufgefunden wird, Pilar (Kimberley Tell) heiraten sollte.

Candela leitet schnell die nötigen Schritte ein und koordiniert die gesamten polizeilichen Ermittlungen. Das stößt jedoch bei einigen der Polizisten, darunter Morata (Juan Carlos Vellido), auf großen Widerwillen.

Die achtteilige spanische Serie „El Hierro – Mord auf den Kanarischen Inseln” startet am Donnerstag, 19. September, um 20.15 Uhr bei Arte (drei Folgen nacheinander).