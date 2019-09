TV-Tipp: Spanische Thriller im deutschen Fernsehen

Am Sonntag, 21. September, zeigt Tele 5 zwei spanische Thriller im Abendprogramm. Den Anfang macht um 20.15 Uhr "The Cliff - am Rand der Wahrheit". Gabriel hat lang nichts mehr von seiner jüngeren Schwester gehört. Eines Tages erhält der Anwalt einen Anruf von der Polizei: Cordelia hat sich zusammen mit anderen auf Gran Canaria das Leben genommen.

Im Anschluss läuft ab 22.15 Uhr "Die Leiche der Anna Fritz". Zwei Freunde sind baff, als ein Pfleger in der Leichenkammer eines Krankenhauses das Tuch von der berühmten Schauspielerin Anna Fritz hebt.