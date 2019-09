Deutsche Frau auf Mallorca von ihrem Lebensgefährten getötet

Eine deutsche Frau ist auf Mallorca Opfer häuslicher Gewalt geworden. Der Lebensgefährte soll der 59-Jährigen am Sonntagmorgen gegen 8.30 Uhr in Colònia de Sant Jordi im Insel-Südosten einen spitzen Gegenstand in den Körper gestoßen haben. Laut dem Rettungsdienst 061 verursachte der Mann fünf schwere Verletzungen im Oberkörper und im Bauchbereich der Frau.

Hilfskräfte konnten die Frau nicht wiederbeleben. Spanische Medien gaben ihren Namen mit Ika H. an. Der Täter – er soll Spanier sein – wurden den Berichten zufolge von diversen Zeugen nahe dem Tatort in der Avenida Primavera des Badeortes mit einer Stichwaffe in der Hand gesehen.

Am Samstagabend soll die Deutsche Medienberichten zufolge ausgegangen sein. Als sie wiederkam, sei es zu einem Streit gekommen. Die Katzenliebhaberin habe seit sieben Jahren im Küstenort Colònia de Sant Jordi gelebt und sei „sehr nett“ gewesen, sagten Nachbarn. Der Mann sei erst vor wenigen Wochen bei ihr eingezogen und habe regelmäßig viel getrunken.

Vor der Deutschen hatte auf Mallorca der Fall der getöteten Sacramento Roca für Schlagzeilen gesorgt. Die 36-Jäheige war an ihrem Arbeitsplatz in einem Einkaufszentrum von Palma am 16. November 2018 von ihrem Ex-Lebensgefährten erstochen worden. Insgesamt sind seit 2003 auf den Balearen 33 Frauen von Lebensgefährten oder Ex-Partnern ermordet worden.