Youngster lassen Beine von Hochhausdach baumeln

Am Uferboulevard Paseo Marítimo in Palma de Mallorca haben am Montag Passanten nicht schlecht gestaunt, als sie auf dem Dach eines mehrstöckigen Wohngebäudes halbnackte Personen sahen. Es handelte sich nach einem Bericht der MM-Schwesterzeitung Ultima Hora um Urlauber, die eine Absperrung einfach ignoriert hatten und dann ihre Beine über dem Abgrund baumeln ließen.

Der Zwischenfall ereignete sich an der Straße Torrent, die in den Paseo Marítimo mündet. Schaulustige filmten die Urlauber.

In der Feriensaison kommt es in Palma traditionell zu merkwürdigen Verhaltensweisen von Touristen: Ob eine Schlendereinlage im Bikini auf der Plaça d'Espanya oder halbnackte Männer an Restauranttischen, so etwas kommt auf Mallorca traditionell vor.