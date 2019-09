Mutmaßlicher Mörder von Ika H. dem Haftrichter vorgeführt

Celestino R., der mutmaßliche Mörder der Deutschen Ika H., ist am Dienstag in Manacor im Osten von Mallorca dem Haftrichter vorgeführt worden. Der Tatverdächtige hatte sich nicht gegenüber der Guardia Civil zu dem Mord äußern wollen, den er allem Anschein nach am Sonntag beging. Er sagte nur, dass er sich an nichts erinnere.

Die seit Jahren auf Mallorca wohnhafte 59-jährige Katzenliebhaberin Ika H. hatte den lange Zeit obdachlosen gleichaltrigen Spanier R. bei sich in einer Wohnung in Colònia de Sant Jordi aufgenommen. Nachbarn zweifelten an, dass der die Frau und der Mann ein Paar gewesen ein könnten.

Celestino R. hatte lange Zeit auf der Straße gehaust oder leerstehende Wohnungen besetzt, bevor ihn Ika H. Obdach gewährte. Am Sonntag stach er offenbar fünfmal mit einem spitzen Gegenstand auf die Deutsche ein, die an den Verletzungen starb.