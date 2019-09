E-Roller: Auf zwei Rädern am Strand entlang

Wer will bei sommerlichen Temperaturen die Strandpromenade schon zu Fuß erkunden? In Arenal sorgen zahlreiche Fahrzeugverleihe dafür, dass den Urlaubern eine bunte Palette an motorisierten Untersätzen zur Verfügung steht.

Ob Standardfahrräder, die schon für sechs bis zehn Euro am Tag zu mieten sind, oder ihre elektrische Variante, die zwar bequemer, aber mit bis zu 30 Euro am Tag auch deutlich teurer ist. Besonders im Trend liegen zurzeit Elektro-Stehroller, Kostenpunkt: zehn Euro pro Stunde.

Beliebt sind auch Scooter, entweder klassisch in Gestalt einer Vespa oder als Elektrogefährt mit dicken Ballonreifen: Viele Urlauber zuckeln damit bis nach Palma. Eine Stunde schlägt mit rund 15 Euro zu Buche, verlangt wird zudem eine Kaution von 50 Euro.