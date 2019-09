Versuchte Vergewaltigung: Urlauber festgenommen

Die Polizei auf Mallorca hat in einem Hotel in Can Pastilla einen Urlauber festgenommen. Der 66-Jährige soll versucht haben, ein Zimmermädchen zu vergewaltigen. Wie die MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora" berichtet, stürzte sich der schwedische Staatsbürger auf die Frau, als diese gerade mit der Reinigung des Zimmers beschäftigt war.

Der Hotel-Angestellten gelang es jedoch, sich aus dem Griff des Mannes zu befreien. Sie floh auf den Balkon und schrie um Hilfe. Sofort eilten weitere Zimmermädchen herbei, befreiten das Opfer aus seiner Lage und riefen die Nationalpolizei. Der Aggressor soll bei seiner Verhaftung keinen Widerstand geleistet haben. Er kam in U-Haft. (red)