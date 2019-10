Guardia Civil zeigt 25 an der Cala Egos grillende Deutsche an

Eine Gruppe von Deutschen hat am Montag an der lieblichen Cala Egos bei Andratx im Südwesten von Mallorca die Guardia Civil auf den Plan gerufen. Die 25 Bundesbürger bauten direkt am Meer Grillgeräte auf, zuvor waren sie nach Polizeiangaben einfach mit Allradwagen verbotenerweise nahe an die Küste gefahren. Es handelt sich um ein unter Naturschutz stehendes Gebiet.

Polizisten der Guardia Civil fuhren zur Cala Egos und wiesen die Deutschen auf ihr illegales Tun hin. Doch die Bundesbürger ignorierten die Hinweise, woraufhin die Ordnungshüter mit Verstärkung zurückkamen. Die Urlauber wurden wegen einem Umweltdelikt und Widerstandes gegen die Staatsgewalt angezeigt.

Die Cala Egos befindet sich zwischen Port d'Andratx und Sant Elm.