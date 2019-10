Ladenkunden parken künftig zwei Stunden gratis in Palma

Wer künftig in Palma de Mallorca in Geschäften einkauft, die den Einzelhandelsverbänden Pimeco oder Afedeco angehören, darf auf städtischen Parkplätzen gratis parken. Ein entsprechendes Abkommen sei unterzeichnet worden, sagte der Leiter der öffentlichen Parkplätze, Pedro Manera, am Dienstag.

Die Gewerbetreibenden bekommen insgesamt 5500 sogenannte "bonos". Die können sie an ihre Kunden weitergeben. 1500 dieser Tickets gehören zum Parkhaus unter dem Parc de la Mar, 2000 zu den Parkhäusern Sa Riera und Santa Payesa und 2000 weitere gehören zu den unterirdischen Parkflächen Vía Roma, Marqués de la Senia, Conde de Ampurias und Comptat del Rosselló.

Innerhalb der Woche ist es in der Regel in Palma so, dass Kunden von Geschäften für Parkgelegenheiten durchaus hohe Preise bezahlen müssen.