Neue Stierkämpfe für den 12. Oktober in Inca angekündigt

Nach dem umstrittenen Stierkämpfen im August im Coliseo Balear in Palma de Mallorca soll am 12. Oktober erneut ein solch blutiges Spektakel auf der Insel stattfinden. Mehreren Medienberichten zufolge wird am spanischen Nationalfeiertag in der Arena in Inca einem Torero namens Dámaso González gehuldigt. Der inzwischen 71-jährige war früher auf Mallorca sehr aktiv und wird jetzt auch in der Schuhstadt den Degen zücken.

Als Chef der Veranstaltung fungiert der seit Jahrzehnten in den Boulevardmedien sehr präsente Torero José Ortega Cano. Mit dabei sind auch José Barceló “Campanilla”, Finito de Córdoba, Javier Vázquez, Paulita, Pedro Gutiérrez “El Capea”und Alejandro Esplá, die sich mit Jungstieren ("novillos") messen.

Es wird erwartet, dass zu der Veranstaltung wieder Protestler kommen. Auf Mallorca sind Stierkämpfe anders als etwa in Andalusien hochumstritten und durften zeitweise nicht stattfinden. Doch das Oberste spanische Gericht erlaubte die blutigen Spektakel wieder.