Polizei warnt vor Falschgeld in ganz Spanien

Die Nationalpolizei hat am Donnerstag vor Falschgeld gewarnt, das in ganz Spanien in Umlauf ist. Es handelt sich vor allem um 5- und 10-Euro-Scheine, die ursprünglich für Filme oder Werbeanzeigen hergestellt wurden. Die "Blüten" seien von schlechter Qualität, hieß es.

Die Polizei informiert auf ihrem Twitter-Account über die falschen Scheine. Sie seien leicht zu identifizieren. An einer Seite befindet sich der englische Schriftzug "This is no legal tender, its used for motion props" ("Dies ist kein legales Zahlungsmittel, es wird als Filmrequisite verwendet"), der darauf hinweist, dass es sich nicht um echte Geldscheine handelt.

?¡MUCHO OJO, por favor, retuitea para que tus seguidores estén al tanto! Hemos detectado la aparición de billetes falsos en toda España de este tipo ?? . Te contamos cómo evitar que te cuelen uno (abrimos hilo?) pic.twitter.com/KV7O9OAbGw ? Policía Nacional (@policia) October 3, 2019

Unter den Fälschungen sind auch 20- und 50-Euroscheine. Wer mit den "Blüten" bezahlt, begeht unter Umständen eine Straftat, warnt die Polizei. Bürger sind aufgefordert, falsche Scheine bei der nächstgelegenen Polizeiwache abzugeben.