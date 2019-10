Sommer-Wochenende im Oktober auf Mallorca

Wer noch einmal Sommergefühle im Oktober ausleben möchte, kann sich auf das kommende Wochenende freuen. Die Meteorologen von Aemet prognostizieren Temperaturen bis zu 28 Grad, die Sonne soll hell vom Himmel lachen. Dazu weht hauptsächlich ein schwacher Wind. Nachts sinken die Werte allerdings bereits spürbar unter die 20-Grad-Marke.

Diese schöne Phase soll allerdings pünktlich zum Beginn der kommenden Woche durch ein Regentief unterbrochen werden, dass die Werte auf "nur" noch 25 Grad sinken lassen soll.

Der sommerliche Herbst auf Mallorca steht in starkem Gegensatz zu den bereits unangenehm niedrigen Werten in deutschen Landen. In Köln sind es momentan 14 Grad, in München lediglich 10 Grad. (it)