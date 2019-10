Mann nach versuchter Entführung verhaftet

Beamte von Mallorcas Nationalpolizei haben einen Mann verhaftet, der an Palmas Plaça de Espanya ein junges Mädchen entführen wollte. Die Tat soll sich bereits in der Nacht von Donnerstag auf Freitag zugetragen haben.

An der Kreuzung zur Straße Eusebio Estada soll der Mann mittleren Alters gegen 1 Uhr morgens versucht haben, das Mädchen vom Bürgersteig in seinen Lieferwagen zu ziehen. Laut Angaben des Opfers soll er plötzlich neben ihr angehalten haben, ausgestiegen sein und sie dann fest am Arm gepackt haben.

Nachdem sich das Mädchen heftig wehrte und um Hilfe schrie, kam ihr ein Passant zu Hilfe. Der mutmaßliche Entführer ergriff daraufhin die Flucht. Nach intensiver Suche konnten die Beamten den Mann am Freitag stellen. (dise)