Der Sommer kehrt mit fast 30 Grad zurück nach Mallorca

Wer glaubt, dass nach der mit 16 Grad ausgesprochen frischen Nacht zum Dienstag der Herbst endgültig Einzug auf Mallorca gehalten hat, irrt. Der Wetterdienst Aemet prognostiziert für die kommenden Tagen wieder steigende Temperaturen.

Nach 26 Grad am Dienstag soll es bis zum Wochenende auf sommerliche 29 Grad hochgehen, was bedeutet, dass Strandausflüge nach wie vor möglich sein werden.

Derweil bibbern die Menschen in deutschen Landen bei 13 Grad in Berlin und Köln sowie Dauerregen in Hamburg bereits dem Winter entgegen. (it)