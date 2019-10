Stadt Palma versteigerte offenbar geklaute Autos

Die Stadt Palma de Mallorca hat offenbar gestohlene Autos bei einer Auktion auf dem Son-Toells-Gelände losgeschlagen. Darüber berichtete am Mittwoch die MM-Schwesterzeitung Ultima Hora.

Drei Käufern – Besitzern von Verschrottungsfirmen – seien 38.000 Euro abverlangt worden, doch die spanische Verkehrsleitzentrale DGT habe ihnen mitgeteilt, dass einige der von ihnen erworbenen Gefährte zuvor gestohlen, offiziell versiegelt oder beschlagnahmt worden seien. Jetzt könnten sie mit den Autos nichts machen, weil die rechtliche Situation nicht geklärt sei, äußerten die Betroffenen.

Am vergangenen Donnerstag waren 405 Fahrzeuge in einem Rundumschlag versteigert worden. (it)