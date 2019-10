Häuser sollen nahe Rajada- Leuchtturm gebaut werden

Der geplante Bau von vier Einfamilienhäusern in unmittelbarer Nähe des Leuchtturms von Cala Rajada im Nordosten von Mallorca sorgt für Aufregung. Die in der zuständigen Gemeinde Capdepera in der Opposition befindliche Linkspartei Mes verlangte inzwischen von der Balearen-Regierung, dieses Vorhaben zu verhindern.

Man müsse eine stadtplanerische Katastrophe verhindern, hieß es. Die Landschaft werde verschandelt, wenn die Häuser gebaut würden. Die Partei erinnerte daran, dass Capdepera mit dem emblematischen Leuchtturm und der in der Nähe befindlichen historisch wichtigen "Torre Esbucada" Werbung mache.

Cala Rajada ist im Sommer seit Jahrzehnten ein beliebter Ferienort von Deutschen. (it)