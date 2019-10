Männliche Kellner tragen Dirndl auf Magaluf-Oktoberfest

Das angesichts einer gewissen Feier-Baisse spontan organisierte Oktoberfest im Briten-Dorado Magaluf ist nicht das, was man sich gemeinhin darunter vorstellt. Laut Medienberichten vom Donnerstag gibt es dort keine Blaskapelle, sondern eine englische Sängerin, die Hits der 80er-Jahre darbietet.

Bei dem Event auf dem ehemaligen BCM-Square bewegen sich die männlichen Bedienungskräfte in Dirndln. Die Maß kostet acht Euro, es wird Warsteiner statt bayerisches Bier serviert.

Das Oktoberfest in Magaluf dauert noch bis zum 14. Oktober. Am 6. Oktober endete der einzige große Event dieser Art auf Mallorca im Pueblo Español. (it)