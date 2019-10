Frau sticht in Palma mit Messer auf Ehemann ein

Beamte der spanischen Nationalpolizei haben in Palma de Mallorca eine Frau festgenommen, die ihren Ehemann mit einem Messer verletzt haben soll. Der 41-jährigen Bulgarin wird vorgeworfen, nach einem Streit in Anwesenheit des gemeinsamen Sohns im Stadtviertel Son Oliva auf den 45-Jährigen losgestürmt zu sein. Wie offiziell mitgeteilt wurde, war es in der Nacht zum Freitag gegen 23 Uhr zu dem Vorfall gekommen.

Während des Krachs war die Frau in die Küche gerannt, hatte das Messer gegriffen und dann ihren Gatten am Bein verletzt. Der Mann konnte fliehen und wurde später ins Krankenhaus Son Espases eingeliefert.

Häusliche Gewalt wird in Spanien genau beobachtet. Normalerweise sind es Männer, die dabei ihre Lebensgefährtinnen angreifen. (it)