Demo gegen Stierkampf in Inca

Tierschützer rufen für Samstag, 12. Oktober, zu einer Demonstration gegen den Stierkampf in Inca auf. Die Teilnehmer treffen sich von 15 bis 20 Uhr an der Stierkampfarena. Die Corrida am spanischen Nationalfeiertag beginnt um 17 Uhr.

Im August hatte nach mehrjähriger Pause auf den Balearen der erste Stierkampf im Coliseo Balear in Palma de stattgefunden. In Inca soll mehreren Medienberichten zufolge Dámaso González geehrt werden. Der inzwischen 71-jährige Torero war früher auf Mallorca sehr aktiv und wird jetzt in der Schuhstadt den Degen zücken.

Organisiert wird die Anti-Stierkampf-Kundgebung von ASAIB. Die Tierschutzorganisation Peta wird mit Schauspielerin Stephanie Kindermann mit Plakaten vor Ort sein. "Es wäre toll, wenn wir noch mehr werden als bei der letzten Anti-Stierkampf-Demo. Es ist besonders wichtig, denn die Rechtspartei Vox propagiert weitere Stierkämpfe auf Mallorca noch in diesem Jahr", so Kindermann, die seit Jahren für Peta auf der Insel aktiv ist.