Rolltreppen an der Plaça Major stehen still

Die Rolltreppen in das Einkaufszentrum unter der Plaça Major in Palma stehen seit einigen Tagen still. Grund ist, dass das Geld fehlt. Doch gerade Senioren und gehbehinderte Menschen haben es nun schwer, zur Tiefgarage zu gelangen, die sich unter dem Platz im Zentrum der Hauptstadt von Mallorca befindet.

Seit Wochen gibt es Streit zwischen dem Rathaus und den Einzelhändlern um das Einkaufszentrum. Nur sieben von 53 Geschäftsinhabern hatten ihre Schlüssel zurückgegeben, nachdem die Betriebskonzession zum 12. September abgelaufen war. Schulden seien noch nicht beglichen worden. Unklar ist, wer für Strom, Wasser und Sicherheitspersonal aufkommt.

Die Stadt droht mit rechtlichen Schritten gegen die Geschäftsleute, zudem sollen die Schlösser ausgetauscht werden. Palma will das Einkaufszentrum modernisieren. (cls)