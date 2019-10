5000 Blitze auf Balearen bei jüngstem Unwetter

Aus dem unerwartet heftigen Unwetter, das in der Nacht von Montag auf Dienstag in Port d'Andratx im Südwesten von Mallorca Zerstörungen verursacht hatte, haben sich etwa 5000 Blitze entladen. Das teilten die Meteorologen von Aemet am Dienstag mit. Auf Mallorca blitzte es besonders im Süden und auf der Zentralebene besonders heftig.

Was die Regenmengen angeht, so fielen auf dem Flughafen 8,5 Liter in nur zehn Minuten auf den Quadratmeter.

Erst vor einigen Tagen hatte Aemet-Chef Miguel Ángel López González prophezeit, dass regnerische Episoden auch auf Mallorca angesichts des Klimawandels erheblich extremer ausfallen würden. Am Rande einer Gedenkfeier ein Jahr nach der Flut-Katastrophe von Sant Llorenç sprach der Experte von einer tickenden Zeitbombe. (it)