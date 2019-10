TV-Tipp: ZDF Neo zeigt spanische Actionserie

Die erste Folge der spanischen Actionserie „La Zona – Do not cross“ ist in der Nacht von Donnerstag, 17., auf Freitag, 18. Oktober, ab 1.15 Uhr bei ZDF Neo zu sehen.

Die Handlung: Drei Jahre nach einer Reaktorkatastrophe ist der Norden Spaniens von Normalität weit entfernt. Spezialkommandos dekontaminieren im kilometerweiten Umkreis eine menschenleere Zone. Erste Rückkehrer werden in nicht allzu weiter Entfernung vorsichtig wieder angesiedelt.

Das Gros der Bevölkerung hat jedoch eine neue Bleibe in Wohnsilos am Rande Gijóns gefunden. In der Sperrzone stellt ein Einsatzkommando unter Führung von Martín die Schmugglerin Zoe. Die junge Frau war mit ihrem Onkel Esteban verabredet, doch ihr und den Polizisten bietet sich ein Bild des Grauens: Wölfe umkreisen Estebans verstümmelten Leichnam. Martín teilt sich die Ermittlungsarbeit mit seinem älteren Kollegen Hector Uría. Dieser gilt als Held.