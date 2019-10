Alles für das Brautpaar Rafa und Xisca

Der Countdown für Mallorcas Hochzeit des Jahres läuft. Das Service-Personal der Feier von Rafael Nadal und Maria Francisca Perelló hat mit der Arbeit begonnen.

Auf dem Luxus-Anwesen La Fortaleza bei Port de Pollença, wo am Samstag, 19. Oktober, 350 teils illustre Gäste erwartet werden, trafen am Mittwoch die ersten Lastwagen ein, die Materialien für das Fest anlieferten.

Auch die Reporter verschiedener spanischer Medien, die über die Trauung des mallorquinischen Tennisstars berichten wollen, sind bereits auf der Insel gelandet und recherchieren. Die Party soll von der Öffentlichkeit abgeschirmt stattfinden. Einen Blick auf die Halbinsel, auf der das Geschehen stattfindet, kann man aus der Ferne erhaschen, vom Paseo Marítimo von Port de Pollença aus – nahe dem Eingang der Militärbasis über die die Gäste zur Location gelangen sollen.

Aufgrund einer Rettungsübung in dieser Woche in der Bucht von Pollença ist der Luftraum dort gesperrt, es dürfen auch keine Dronen über der Feier in der Luft sein. Bei Zuwiderhandlung drohen Strafen bis zu 50.000 Euro.