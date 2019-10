Schüler richtet Lehrerin in Palma übel zu

Der gastronomische Schlemmerevent "Mostra de Cuines" findet wieder an den vier Freitagen im Oktober statt. Die teilnehmenden Restaurants in verschiedenen Zonen der Gemeinde Calvià bieten dabei Menüs zu Sonderpreisen (12/14/16 Euro) an. Freitag, 4. Oktober: Santa Ponça, Costa de la Calma, Urbanisation Galatzó Freitag, 11. Oktober: El Toro, Peguera, Cala Fornells Freitag, 18. Oktober: Illetes, Cas Català, Bendinat, Portals