"Dana"-Tief beschert Mallorca extreme Regennacht

Mallorca hat die extremste Regennacht seit längerer Zeit erlebt. In der Nacht zum Dienstag fielen etwa in Santa María del Camí mehr als 70 Liter auf den Quadratmeter, in Campos, Palma und Llucmajor waren es 60. Im Osten und Südosten regnete es zwar auch, aber nicht so heftig: in Santanyí und Felanitx kamen 40 Liter pro Quadratmeter zusammen.

Es wurden ungewöhnlich viele Blitze registriert, die allerdings vor allem ins Meer südlich von Mallorca niedergingen. Angesichts der heftigen Niederschläge versetzte die Balearenregierung die Rettungsdienste in erhöhte Alarmbereitschaft. Zu nennenswerten Problemen wie etwa Überschwemmungen kam es allerdings laut Medienberichten bislang nicht.

Die sogenannte "Dana" ("depresión aislada en niveles altos"), ein besonders ungemütliches Tiefdruckgebiet, hat damit Mallorca allerdings noch lange nicht verlassen. Bis auf Weiteres soll es auch in den nächsten Tagen vor allem nass sein, die Niederschlagswahrscheinlichkeit sinkt bis zum Wochenende nicht unter 80 Prozent. Bis mindestens Mittwoch gilt auf ganz Mallorca die Warnstufe Orange. Die Höchstwerte sinken bis Donnerstag nach 25 Grad am Dienstag auf nur noch 21 Grad. (it)