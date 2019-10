Mann bedroht Ärzte im Espases-Spital mit Revolver

Beamte der spanischen Nationalpolizei haben im Insel-Krankenhaus Son Espases einen Mann festgenommen, der Ärzte mit einem Revolver bedroht hatte. Der 62-Jährige wollte offiziellen Angaben zufolge so erreichen, dass die Mediziner ihm eine höhere als verschriebene Dosis eines Medikaments verabreichen.

Der Vorfall ereignete sich am 16. September. An jenem Tag erschien der Mann mit einem Revolver und einer Stichwaffe. Er hatte die Ärzte den Angaben zufolge aber bereits zuvor wiederholt am Telefon bedroht. Es sei ihm egal sein, wenn er ins Gefängnis komme, soll er gesagt haben.

Der Revolverbesitzer wurde von einem Richter gegen Auflagen auf freien Fuß gesetzt. (it)