Neuer Kreuzfahrtpott erstmals in Palma

Eins der neuesten Kreuzfahrtschiffe hat am Donnerstag erstmals Station in Palma gemacht. Die "Spirit of Discovery" ist erst seit drei Monaten in Betrieb und gilt als einer der modernsten Oceanliner der Welt.

Design und Inneneinrichtung sind an die großen Klassiker der Kreuzfahrt angelehnt. Zielgruppe sind daher vornehmlich betuchte britische Passagiere gehobenen Alters, die in nostalgisch-elegantem Stil übers Meer schippern wollen.

Mit maximal 900 Reisenden ist die Passagierzahl angesichts der Größe des Schiffs (237 Meter Länge, 58.250 Bruttoregistertonnen) begrenzt, untergebracht sind sie ausschließlich in Suiten.

Die "Spirit of Discovery" entstand in der Meyer Werft in Papenburg und gehört zur britischen Reederei Saga Cruises. Getauft wurde sie im Juli von Camilla Parker-Bowles, der Ehefrau von Prinz Charles.