Am Wochenende wird die Uhr zurückgestellt

In der Nacht vom 26. auf den 27. Oktober ist es wieder so weit: Die Uhren werden zurückgestellt, und zwar von 3 auf 2 Uhr. Dann endet die Sommerzeit und es beginnt die Normalzeit, die auch Winterzeit genannt wird. Die Menschen können also eine Stunde länger schlafen.

Die EU hatte bereits 2018 die Abschaffung der Zeitumstellung für 2019 in den EU-Staaten vorgeschlagen. Allerdings gibt es derzeit noch Probleme bei der Absprache zwischen den einzelnen Ländern. (it)