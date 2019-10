Lob und Tadel für den beliebten Sóller-Zug

Die Verwalter des Sóller-Zuges wollen, dass der „Rote Blitz” in einen Verbund historischer Eisenbahnen aufgenommen wird. Einen entsprechenden Antrag haben sie bei der Gesellschaft Federation of Museum & Tourist Railways (Fedecrail) gestellt.

In der Gesellschaft sind mehr als 650 alte Eisenbahnen in mehr als 27 Ländern vereint. Der Sóller-Zug wäre der erste seiner Art in Spanien, der Fedecrail beitritt.

Unterdessen macht die Balearen-Regierung den Betreibern des „Roten Blitzes” Ärger. Sie will ein Strafverfahren wegen Verstößen gegen das Gesetz zur Barrierefreiheit einleiten. Eine Studie soll Klarheit schaffen. (red)