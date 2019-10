Lkw- und Baggerprotest gegen Trockendock-Aus in Andratx

Vor dem Rathaus von Andratx im Südwesten von Mallorca hat sich am Freitag eine ungewöhnliche Demonstration zugetragen. Etwa 50 Lkw, Bagger und andere schwere Fahrzeuge wurden aufgeboten, um gegen die Schließung von Trockendocks an der Straße nach Port d'Andratx zu protestieren.

Aufgerufen zu der Aktion hatte eine Vereinigung namens "Afectados por Actividad en el Suelo Rústico de Mallorca". Eine lange Kolonne bewegte sich vom Yachthafen von Port d'Andratx aur Son-Mas-Burg, in der das Rathaus untergebracht ist. Die Protestler setzten sich dann mit Bürgermeisterin Katia Rouarch zusammen.

Die gleiche Protestaktion soll in Bälde vor dem Inselrat von Mallorca in Palma stattfinden. (it)