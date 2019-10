Motorradfahrer wird bei Crash schwer verletzt

World Guitar mit Silvio Schneider: „Du bist ein richtig talentierter Musiker.” Das bescheinigte Sting-Gitarrist Dominic Miller seinem Dresdner Kollegen Silvio Schneider nach einem gemeinsamen Konzert. Am Samstag tritt Schneider in der Kulturfinca Son Bauló auf. Er präsentiert sein Solo-Programm „Crossroads”, in dem er Latino-Rhythmen mit Jazz, Pop und Einflüssen aus Flamenco und Klassik mischt.