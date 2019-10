Stinkender Schaum auf Meer verärgert Anwohner in Alcúdia

An der Küste von Alcúdia im Norden von Mallorca hat sich auf der Meeresoberfläche eine größere Fläche mit weißem Schaum gebildet. Anwohner beschwerten sich zudem über einen unangenehmen Geruch in der Luft im Bereich Sa Marina und Corral de Bennassàr, wie die MM-Schwesterzeitung Ultima Hora am Sonntag berichtete.

Domingo Bonnín von EMSA, den Stadtwerken von Alcúdia, bezeichnete dies auf Anfrage als ungiftig und "normal", wenn das Meer einige Zeit unruhig sei. Das sei schon des öfteren vorgekommen. Die Menschen müssten sich keine Sorgen machen.

An anderen Stellen Mallorcas kommt es auch immer wieder zur Verunreinigung des Meeres. Dazu zählen die Stadtstrände von Palma, Ciutat Jardí und Can Pere Antoni. Dort gelangt nach Regenfällen immer wieder Abwasser hinein. (it)