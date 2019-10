Messerstecherei unter alten Männern im Bonanova-Heim

Das Altenheim von Bonanova in Palma de Mallorcas Stadtteil hat in diesen Wochen mit unschönen Schlagzeilen zu tun. Am Samstag wurde ein 85-jähriger Mann festgenommen, dem vorgeworfen wird, einen anderen Rentner mit einem Messer verletzt zu haben. Das 80-jährige Opfer musste in ein Krankenhaus gefahren werden.

Erst am Freitagmorgen war ein 84-Jähriger aus einem der oberen Stockwerke des Komplexes gestürzt und dabei ums Leben gekommen. Vor einigen Monaten war ein Beschäftigter des Seniorenheims festgenommen worden, weil er eine 90-jährige frau sexuell missbraucht haben soll.

Das im gutbürgerlichen Viertel Bonanova befindliche Heim wird vom Inselrat von Mallorca gemanagt. (it)