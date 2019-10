Palma will drei neue Kinderkrippen schaffen

In den kommenden Jahren sollen in Palma drei neue Kinderkrippen entstehen. Bisher gibt es in der Hauptstadt von Mallorca elf Einrichtungen, die Kinder unter drei Jahren betreuen. Diese Zahl reicht nicht mehr aus, in diesem Schuljahr blieben 260 Familien ohne Platz in einem der kommunalen Krippen, teilte die Stadtverwaltung mit.

Die neuen Einrichtungen sollen in Son Gibert, in Es Pillarí sowie in Cas Capiscol entstehen. Son Gibert wird bereits im Schuljahr 2020/21 mit einer Krippe ausgestattet, die beiden anderen bis Ende der Legislaturperiode. Dafür wird die bisherige saniert und erweitert. 90 bis 100 Kinder sollen dort Platz finden, bei der Gestaltung wird Wert auf Naturmaterialien gelegt. (cls)