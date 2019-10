TV-Tipp: „The Night Manager” bei Tele 5 zu sehen

Tele 5 wiederholt die dreiteilige Agentenserie „The Night Manager” immer dienstags. Los gehts am 29. Oktober um 20.15 Uhr.

Gedreht wurde die Miniserie 2015 unter anderem auf Mallorca. Aufmerksamkeit erregten an den verschiedensten Locations vor allem die beiden Stars des Dreiteilers: Tom Hiddleston und Hugh Laurie. Der Ex-Soldat Jonathan Pine (Tom Hiddleston) arbeitet als Nachtmanager im Luxushotel und bekommt mit, dass der ehrenwerte Geschäftsmann Richard Roper (Hugh Laurie, „Dr. House”) in Wahrheit ein skrupelloser Waffendealer ist, der in ganz großem Stil agiert. Zusammen mit Ermittlerin Angela Burr (Olivia Colman) will Pine Roper das Handwerk legen und gewinnt zunächst einmal dessen Vertrauen ...