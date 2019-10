Ausbeuter aus bekanntem Sa-Calobra-Restaurant abgeführt

Beamte der spanischen Nationalpolizei haben drei Personen festgenommen, die Mitarbeiter eines Restaurants im beliebten Touristenort Sa Calobra im Mallorca-Gebirge Serra de Tramuntana hemmungslos ausgebeutet haben sollen.

Den Verdächtigen im Alter von 39, 59 und 60 Jahren wird nach einer Pressemitteilung vom Dienstag vorgeworfen, die Arbeitnehmer zwölf bis 14 Stunden für einen Tageslohn von 40 Euro beschäftigt zu haben.

Und nicht nur das: Außerdem wurden behördlich vorgeschriebene Ferienzeiten nicht eingehalten. Bestanden die fast ausschließlich ausländischen Mitarbeiter auf den Urlaub, so wurden ihnen die Entlassung angedroht. Die Nationalpolizei spricht von Zuständen fast wie zu Zeiten der Sklaverei.

Vor allem im Sommer zieht es jedes Jahr Tausende in die Schlucht von Sa Calobra. Wer dort essen will, kehrt in Restaurants des Ortes ein, von denen viele auf Selbstbedienungsbasis funktionieren. (it)