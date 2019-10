Neue touristenfeindliche Schmiererei in Palma entdeckt

Erneut hat ein Unbekannter eine Wand im Zentrum von Palma de Mallorca mit einer tourismusfeindlichen Schmiererei verunziert. Ein zur konservativen Volkspartei gehörendes Mitglied des Stadt-Parlaments beschwerte sich nach Informationen der MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora" jetzt darüber.

Die Schmiererei – "fora turistes"/"Touristen raus" – wurde an eine Wand in der Forn-de-na-Penya-Straße aufgetragen. Diese befindet sich unweit des Almudaina-Palastes.

Bereits in den vergangenen Monaten waren in Palma wiederholt touristenfeindliche Sprüche auf Wände in der Balearen-Hauptstadt gemalt worden. Jedesmal ließ die Stadtverwaltung diese schnell wieder entfernen. (it)