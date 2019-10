Palma verstärkt Jagd auf E-Scooter-Sünder

Die Lokalpolizei in Palma de Mallorca will ab Freitag, 1. November, unbotmäßige E-Scooter- oder Segway-Sünder massiv mit Bußgeldern ahnden. An jenem Tag tritt ein neues Regelwerk in Kraft, das der derzeit herrschenden Anarchie in jenem Bereich Einhalt gebieten soll. Sündern drohen Strafen in Höhe von 40 Euro. 20 Euro werden fällig, wenn sofort gezahlt wird.

Die Stadtverwaltung verwies am Donnerstag darauf, dass Verkehrsteilnehmer unter 15 Jahren diese Vehikel nicht benutzen dürfen. Die Fahrzeuge dürfen nicht auf Bürgersteigen und in Fußgängerzonen fahren und müssen über Klingel und ein Bremssystem verfügen. Auf Fahrradwegen dürfen sich nicht mit einer Geschwindigkeit von über 20 km/h unterwegs sein. Außerdem ist es untersagt, solche Gefährte überall zu parken.

In den vergangenen Monaten war es in der Stadt zunehmend zu Problemen mit E-Scooter-Farren gekommen. Manche rasten durch Fußgängerzonen, andere auf Bürgersteigen. Abgestellt wurden sie fast überall. (it)