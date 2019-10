Unmut über Asphaltierung von Küstenweg in Portocolom

Die Umweltschutzgruppe GOB regt sich über die Asphaltierung eines direkt am Meer legenden Weges in Portocolom im Osten von Mallorca auf. Das müsse sofort gestoppt werden, weil es nicht im Einklang mit dem spanischen Küstenschutzgesetz stehe, hieß es am Mittwoch in einer Pressemitteilung.

So etwas dürfe nur deutlich entfernt vom Ufer gemacht werden und habe in Zeiten des Klimawandels ohnehin keinen Sinn. Für Portocolom ist die Gemeinde Felanitx zuständig. Von dieser verlangte der GOB sämtliche Unterlagen über das Projekt.

Portocolom wartet mit einer der schönsten Dorfsilouetten und Buchten von Mallorca auf. (it)