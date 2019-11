Weiterhin Warnstufe Gelb wegen Sturms auf Mallorca

Auf Mallorca herrscht wegen Sturms weiterhin Warnstufe Gelb. Laut dem Wetterdienst Aemet müssen die Menschen bis Dienstag mit Böen von bis zum 80 Stundenkilometern aus westlichen Richtungen rechnen, und das vor allem im Süden und Westen. Im Norden dagegen ist der Wind viel schwächer. Außerdem können die Wellen eine Höhe von vier Metern erreichen.

Die Temperaturen erreichen 23 Grad, sollen aber zur Wochenmitte auf 20 Grad fallen. Es muss immer wieder mit Regenschauern gerechnet werden.

Am Sonntag war der Wind wie aus dem Nichts aufgefrischt. Auf den gesamten Balearen wurden 126 Zwischenfälle registriert, 117 davon auf Mallorca. Vor allem in Palma wehte es kräftig, aber auch in Andratx, Calvià und Sóller kam es zu Problemen. Überall stürzten Bäume um oder fielen Äste auf Autos.

Die stärksten Windgeschwindigkeiten wurden auf dem Puig d'Alfabia mit 114 km/h, an Palmas Dic Oest mit 91 km/h und in Banyalbufar mit 82,4 km/h gemessen. (it)