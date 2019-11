Anwohner mauern Hausbesetzer-Wohnung in Palma zu

Anwohner haben in Palma de Mallorca eine Wohnung zugemauert, in denen Hausbesetzer Marihuana-Pflanzen züchteten. Die Immobilie befindet sich an der Landstraße nach Valldemossa.

Die Anwohner bemerkten nach eigenen Angaben bereits vor Monaten hartnäckigen Drogengeruch im fünften Stockwerk. Der Vorsitzende der Nachbarschaftsvereinigung, Vicente Mas, stellte anschließend fest, dass Strom und Wasser illegal angezapft worden waren. Die etwa 100 Quadratmeter große Immobilie gehörte offenbar einem Hedgefonds.

In der Wohnung fanden die Nachbarn etwa 500 Marihuana-Pflanzen vor. Von wie vielen "Okupas" sie genutzt wurde, ist noch unklar. Der Eingang wurde zugemauert, nachdem die Polizei dort am 28. Oktober vorstellig geworden war und nur einen Chihuahua-Hund dort vorfand. (it)