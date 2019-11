Bürger empören sich über Zaun in Can Barbarà

Die Anwohner von Can Barbarà in Palma sind sauer, seitdem die Hafenbehörde ohne Vorankündigung vor einigen Tagen damit begonnen hat, das Hafenbecken mit einem unansehnlichen Zaun abzuriegeln.

"Das ist eine Beschneidung des öffentlichen Raums", beklagte Juan Mayol gegenüber der MM-Schwesterzeitung Ultima Hora. Das Terrain sei bei Kindern als Spielplatz beliebt, ergänzte er. Mayol wohnt direkt neben an, in der Calle Joan Miró, und hat Beschwerde beim Rathaus und der Hafenbehörde eingelegt.

Die Hafenbehörde behauptet dagegen, dass das Gelände in ihren Zuständigkeitsbereich falle. Während der auf drei bis vier Jahre anberaumten Umbauarbeiten am Club de Mar will die Behörde Teile der privaten Segelschule im Gebäude der ehemaligen Bar Mojito unterbringen und sich dies entsprechend honorieren lassen. Den Schülern soll so ermöglicht werden, ihre wassersportlichen Aktivitäten ohne Unterbrechung fortzusetzen.