Am 13. August war Mallorca am vollsten

Auf Mallorca wird es im Sommer immer voller. Am vergangenen 13. August hielten sich so viele Menschen wie an keinem anderen tag des Jahres auf den Balearen auf, nämlich 2.070.156. 2018 waren es am Tag mit den meisten Menschen 2.039.522 gewesen, 2017 mit 2.074.004 noch etwas mehr als 2019, wie das Statistik-Institut der Inseln mitteilte.

Noch Anfang des 21. Jahrhunderts waren pro Jahr in etwa 400.000 Menschen im Sommer weniger auf den Inseln gezählt worden. Der Urlaubsmonat August ist traditionell der Monat mit den meisten Menschen auf den Balearen.

In den Wintermonaten schrumpft die Zahl der Menschen auf den Inseln regelmäßig auf die Hälfte. Dann sind die Einwohner und ausländischen Residenten weitgehend unter sich. (it)