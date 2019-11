Architekten laufen Sturm gegen Pool-Verbot in Palma

<p>Die balearische Architektenkammer wehrt sich gegen das generelle Verbot neuer Dachpools in Palma de Mallorca. Habe ein Dach 800 Quadratmeter und ein Pool nur zehn, dann leuchte es nicht ein, so etwas zu untersagen, sagte Nacho Salas, der Vorsitzende dieser Einrichtung, am Freitag. Bei kleineren Dächern sehe dies jedoch anders aus. Man müsse halt immer die Größenverhältnisse im Auge behalten.

Die Stadt Palma hatte vor einigen Tagen weitere neue Dachpools im historischen Zentrum und im Stadtteil Es Jonquet verboten. Das störe die harmonische Ausstrahlung des Stadtkerns, ist eine der Begründungen. Außerdem stehe es einer Stadt, die sich auf einer Insel mit Wasserknappheit befindet, gut an, wenn nicht noch mehr Pools hinzukommen würden.

Was den kleinen Mühlenstadtteil Es Jonquet angeht, so findet es die Architektenkammer dagegen in Ordnung, hier keine neuen Dachpools mehr zu gestatten. (it)