Kälteschwall lässt Werte auf Mallorca in den Keller fallen

Nach einem recht milden Donnerstag mit 19 Grad, aber Wind und Niederschlag, steht Mallorca vor einem Temperatursturz. Ein Regengebiet sorgt dafür, dass die Werte innerhalb von lediglich einem Tag bis Freitag auf 14 Grad absinken. Nachts wird es laut dem Wetterdienst Aemet mit sechs bis sieben Grad richtig kalt, die Schneefallgrenze sinkt auf 1000 Meter.

Der Wind weht mal aus dem Westen und mal aus dem Nordwesten und ist zuweilen schwach, zuweilen aber auch stark. Deshalb und auch wegen hohen Seegangs galt im Nordwesten, Süden, Südwesten und Südosten von Mallorca am Donnerstag die Warnstufe Gelb, am Freitag gilt diese nur noch im Südwesten.

Eine Aufheiterung der Lage ist nicht in Sicht, es soll bis in die kommende Woche hinein regnerisch und windig bleiben. (it)