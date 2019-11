Bester Sekt-Sommelier Spaniens gekürt

Roberto Durán ist der Meister der Sekteinschenker: Der 39-Jährige gewann am Dienstag den Wettbewerb um den Titel "Bester internationaler Sekt-Sommelier 2019" in Barcelona.

Der gebürtige Madrilene lebt seit mehr als 15 Jahren in Palma und ist Mitglied der balearischen Sommelier-Vereinigung (ASB). Er setzte sich am Ende gegen Iván Ruiz und Guillermo Llopis durch. Insgesamt nahmen 19 Cava-Experten am Wettbewerb teil, darunter auch die ASB-Mitglieder Toni Fernández und Gabriel Lucas.

Alle Teilnehmer waren während einer Festgala für einen Tisch zuständig und gaben den Gästen bei einem achtgängigen Menü eine Kostprobe ihres Fachwissen und ihres Services. "Es war ein ausgewogener Wettbewerb. Am Ende entschieden kleinste Details", erklärte Durán nach seinem Sieg.