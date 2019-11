Leiche in Wohnwagen in Palma gefunden

In einem Wohnwagen in Palma de Mallorcas Stadtteil S'Indiioteria ist am Donnerstag eine Leiche gefunden worden. Nach Medienberichten handelt es sich um einen 41-jährigen Mann. Der Wohnwagen gehört einem Wohnhausbesitzer.

Warum der Mann ums Leben kam, ist unklar. Die spanische Nationalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Der Stadtteil S'Indioteria gilt nicht als der beste von Palma. Dort wie in anderen "Barrios" wie Son Gotleu oder Pere Garau kommt es immer wieder zu Verbrechen und sonsteigen woanders unüblichen Ziwcshenfällen und Vorkommnissen. (it)