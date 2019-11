TV-Tipp: Spanien-Comicstars für deutsche Kinderaugen

Der Kinderkanal Kika strahlt am Samstag, 16. November, um 13.35 Uhr einen spanischen Kinderfilm aus, der auch für Erwachsene recht unterhaltsam sein kann. „Das Geheimnis der Murmel-Gang” stammt aus dem Jahr 2013.

Weil sie sich mal wieder daneben benommen haben, müssen Simi (Raúl Rivas) und Sami (Daniel Cerezo) die Sommerferien in einem Erziehungslager verbringen. Dort herrschen strenge Regeln, denn Direktor Falconetti (Javier Gutiérrez Álvarez) hat es sich zur Aufgabe gesetzt, aus den Kindern nicht nur Erwachsene, sondern auch nützliche Mitglieder der Gesellschaft zu machen. Seine Methode ist so einfach wie genial: Spielzeug ist verboten. Ein geheimnisvoller Beutel mit Murmeln, den Sami beim Nachsitzen findet, gibt den Brüdern schließlich Gelegenheit, das Verbot zu umgehen. Gemeinsam mit zwei weiteren „Insassen” gründen sie die Murmel-Gang, die nachts im altehrwürdigen Gebäude Wände verunstaltet und andere Streiche spielt. Doch sie bleiben nicht unentdeckt: Wird Falconettis Nichte Matilde (Claudia Vega) sie verraten? Und was hat es mit den zerstörten Kuscheltieren auf sich, die ein vermummter Unbekannter jeden Abend in einen geheimnisvollen Schacht wirft? Um das Rätsel zu lösen, begibt sich die Murmel-Gang auf eine gefährliche Schatzsuche durch die Katakomben des Gebäudes.

In ihrem Heimatland Spanien heißen Simi und Sami Zipi und Zape. Sie erfreuen sich hierzulande dank des gleichnamigen Comics von José Escobar großer Popularität.